Coach Bachmann na seizoen weg bij Oranje-Rood

Bachmann werd in 2004 olympische kampioen met Duitsland en speelde van 2009 tot 2014 vijf seizoenen voor voorloper Oranje Zwart. Ze was trainer van de mannen van Bundesligaclub HTC Uhlenhorst en de vrouwen van SCHC voordat ze anderhalf jaar geleden het coach-stokje bij Oranje-Rood overnam van Toon Siepman. Bachmann combineert het coachen met een baan als lerares in Duitsland. ,,Ik heb twee passies: hockey en mijn leraarschap. Om te voorkomen dat die met elkaar gaan conflicteren, is het beter nu een stap terug te doen qua hockey en mijn handen vrij te hebben voor extra taken en verantwoordelijkheden op school”, geeft Bachmann als reden op voor haar vertrek in de zomer.