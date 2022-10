Coach Jan Slenders keerde terug bij Ledûb, hij zag zijn team winnen van de reuzinnen van Sliedrecht Sport 2

Zeg je Ledûb, dan denkt Budel aan Jan Slenders. Noem Jan Slenders, en in Budel wordt direct gedacht aan volleybalclub Ledûb. Slenders (39) is na drie seizoenen in België weer de hoofdcoach van Ledûbs vrouwen. Zij gaan ook na zaterdag aan de leiding in de topdivisie.

De thuiswedstrijd tegen Sliedrecht Sport 2 wordt deze zaterdag niet in Ledûbs hal De Zuiderpoort gespeeld, maar in De Smeltkroes in Maarheeze. ,,We hebben twee jaar corona gehad”, zegt Slenders. ,,Maar pas nu, nu alles weer opgestart wordt, komt er een nieuwe vloer in onze sporthal. Hoe bedenken ze het? Waarom kon dat niet eerder? We spelen in feite een uitwedstrijd.”

Reuzinnen

Het spel van Ledûb lijdt er niet onder. Slenders’ ploeg wint met 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-19). Vijf wedstrijden gespeeld, vijf zeges: koploper in de topdivisie. ,,We hadden voor de start van het seizoen geen concreet doel”, aldus Slenders. ,,Krappe selectie, wel een gedegen basis. We kunnen van elke tegenstander winnen en verliezen. Ik zou al tevreden zijn als we steeds wat beter spelen, maar nu gaan we voor het hoogst haalbare. Sliedrecht is een goede ploeg, het tweede team van de regerend landskampioen. In lichaamslengte zijn die meiden reuzinnen in vergelijking met mijn meiden. Wij winnen. Dat is een knappe teamprestatie, maar ik wil onze libero even noemen. Daielle Klijsen. Vorig jaar was ze tweede libero, aar ze speelt alsof ze al jaren eerste libero is.”

Ledûb promoveerde in 2020 naar de topdivisie, het op een na hoogste niveau in ons land. Slenders maakte dat niet mee als coach van Ledûb. Hij stapte vijf jaar geleden over naar AVOC in het Belgische Achel. Slenders bleef wel verbonden aan de Budelse club. ,,In 2018 trainde ik de vrouwen in Budel een keer in de week”, zegt de coach, die dit seizoen geassisteerd wordt door Jeroen van Vugt. ,,Dat deed ik er gewoon bij. De afgelopen jaren gaf ik ze zelfs twee keer per week training. Heb het contact met de club nooit verloren.”

Beleving

De vaste kern is Budels of speelt al een tijd bij Ledûb. ,,Verder zijn een paar spelers van buitenaf erbij gekomen. Net als diverse speelsters uit onze jeugdopleiding. Ik sta tegenwoordig voor een heel andere groep dan jaren terug, maar Budel blijft Budel, en Ledûb blijft Ledûb. Of ik mijn grip op de ploeg kan verliezen? Ja. Als ik niet enthousiast overkom, en als ik gauw tevreden zou zijn. De meiden hebben erg veel over voor hun sport. Ze trainen wekelijks drie keer, in totaal bijna zes uur. En ze doen er krachttraining bij. Om in het weekeinde zo goed mogelijk voor de dag te komen. Zij willen dezelfde beleving zien bij hun coach.”

Topvolleybalster Yvon Beliën is Slenders’ nicht. De Budelse ex-international speelt momenteel in de sterke Italiaanse profcompetitie. ,,Ik spreek haar regelmatig”, zegt Slenders. ,,Hoop van harte dat ze ooit terugkomt naar Ledûb. Heel Budel hoopt daarop. En mijn team zou er een enorme injectie door krijgen. We kunnen er in ieder geval over dromen.”