Coldenhoff loopt drie gebroken ruggenwervels op bij crash in Lommel

Glenn Coldenhoff heeft drie gebroken ruggenwervels overgehouden aan zijn crash van vrijdag in Lommel. De 27-jarige motorcrosser heeft ook een breuk in zijn pols opgelopen.

Coldenhoff kwam lelijk ten val tijdens een training in de Belgische stad. Vanwege de aanhoudende pijn meldde de motorcrosser uit Best zich in het ziekenhuis, waar de breuken aan het licht kwamen. Een operatie is niet nodig, zo laat Coldenhoff weten. ,,Ik heb veel geluk gehad dit keer, het had veel slechter kunnen aflopen.”

Het is nog niet bekend hoe lang Coldenhoff moet revalideren.

Glenn Coldenhoff van het Standing Construct KTM team is vandaag tijdens een training in Lommel ten val gekomen.

Omdat hij klaagde over pijn in zijn pols en rug is besloten om hem voor onderzoek naar het ziekenhuis te brengen.

Commentaar teameigenaar Tim Mathys: “Hij is in het opgaan van een berg gevallen, vermoedelijk gehaakt in het spoor in de berg. Omdat hij klaagde van pijn in de rug en pols hebben ze hem naar het ziekenhuis gebracht. Het is nu even afwachten wat eruit de onderzoeken komt.”