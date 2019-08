Coldenhoff ongeremd naar nieuw GP-succes: ‘Ik heb het zeker niet cadeau gekregen’

Glenn Coldenhoff (28) verkeert in de vorm van zijn leven. In ruim vierenhalf MXGP-seizoenen won hij welgeteld één Grand Prix (Letland, 2015). Gisteren in het Zweedse Uddevalla had hij voor de tweede keer binnen acht dagen prijs. De KTM-coureur mag dan na jaren zijn status als fabrieksrijder kwijt zijn, terug bij het Standing Construct KTM Team van de Belg Tim Mathys maakt hij een bevrijde indruk. ,,Ongelooflijk wat een dag. De Nations eind vorig jaar was geweldig, vorige week in Imola super, maar dit is nog een stapje er bovenop. Ik heb het zeker niet cadeau gekregen”, reageerde Coldenhoff.