‘Collectief’ korfbalsters Dakos sterker door samenwerking: ‘Onze band is een gevaarlijk wapen’

Van een euforische sfeer was er zondag op sportpark De Plagge absoluut geen sprake. Heel het complex van Dakos stond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Corridor uit Breugel volledig in het teken van de kampioenswedstrijd van de dames. Van vuurwerk tot spandoeken, aan alles was gedacht. Het liep tot ergernis van aanvoerster Michelle Engelen uit op een deceptie. ,,Dit is gewoon klote.” Natgeregend en wel druipt ze na de met 10-12 verloren wedstrijd af richting de kleedkamer. ,,We konden hier voor eigen publiek kampioen worden. Het perfecte scenario als je het mij vraagt. Deze gaan we nog wel even voelen.”

Hecht collectief

Maar veel tijd om te piekeren is er niet. Over anderhalve week wacht DSV uit Diessen voor de herkansing. Nu hoeft deze sportieve tik geen probleem te zijn. ,,Mentaal zit het wel goed”, zegt Engelen. ,,Natuurlijk mogen we even balen, maar we zijn straks zeker scherp voor de laatste wedstrijd.” Dakos begon dit seizoen met een doel: ,,Kampioen worden en niets anders.” Hun vertrouwen bleek gedurende dit seizoen niet ongegrond. De koploper won elf van zijn dertien wedstrijden. ,,Vooral in de eerste seizoenshelft waren we niet te stoppen. In die periode wonnen we al onze wedstrijden met grote cijfers.”

Quote Positieve communica­tie houdt ons scherper dan de tegenstan­der. Michelle Engelen, speelster Dakos

Wat is toch het middel dat deze machine laat draaien? Volgens Engelen is dat heel simpel: ,,Onze band.” De meiden kunnen alles tegen elkaar zeggen. ,,Ook als het even wat minder gaat. We proberen elkaar gewoon te helpen. Tijdens de wedstrijden moet dat soms op een felle wijze, maar iedereen weet dat we het altijd positief brengen. We kunnen veel van elkaar hebben” Volgens de aanvoerster is deze manier van coachen iets wat Dakos onderscheidt van de rest. ,,Zeker in deze klasse. Hier zijn we zowat het enige team dat zo veelvuldig coacht. Positieve communicatie houdt ons scherper dan de tegenstander. Zonder die hechte band hadden we niet zo kunnen spelen.”

Een pion die niet vergeten mag worden is trainer-coach Rens Heugten. ,,Hij is een echte ‘die-hard’”, vertelt Engelen. ,,Hij praat bijvoorbeeld met andere trainers over de speelstijl van de aankomende tegenstander. Daarnaast stuurt hij ons aan en gebruikt hij alle speelsters op de juiste manier. Rens is onmisbaar voor onze goede prestaties dit veldseizoen. Hij heeft er ontzettend veel kijk op.” Zelf vindt hij het allemaal wel meevallen. ,,Ik doe wat ik moet doen, maar inspraak van de dames zelf is ook heel belangrijk”, zegt Heugten. ,,Hun feedback is essentieel voor mij. Ik probeer alles mee te nemen in m’n plan van aanpak.”

Volste vertrouwen

Met DSV als laatste horde ligt promotie voor de korfbaldames in het verschiet. ,,Een horde die we normaal gesproken makkelijk moeten passeren”, vertelt Engelen. ,,Thuis wonnen we dik van deze tegenstander, dus met het vertrouwen zit het goed.” Bij winst promoveert Dakos naar de hoofdklasse. ,,Ik vind dat we daar thuishoren. Het gaat daar meer om kwaliteit dan om lomp spel. Iets waar we ons in deze klasse vaak aan irriteren.” Mochten de vrouwen het flikken vieren ze dit uitgebreid. ,,Het weekend na de slotwedstrijd gaan we op teamuitje. Genoeg ruimte voor feest dus.”