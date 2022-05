Collectief zegeviert in de Kempen: ‘We gunnen het elkaar, daardoor komen we tot dit soort prestaties’

,,De meeste sterke ploegen hadden een renner voorin ‘’, keek de gelukkige winnaar na de huldiging glunderend terug. ,,Bovendien hebben we de sterkste sprinters in de ploeg, dus konden met de ploeg op twee paarden wedden. Van dat overwicht kon ik profiteren en kon me daardoor soms wat sparen om in de finale nog een aanval te wagen. Toen het peloton in de laatste ronde tot op tien seconden kwam, besloot ik om op het viaduct aan te vallen. Ik kreeg Arne mee en door goed samen te werken konden we voorop blijven. In de laatste kilometers keken we tegelijk om en zagen vier van mijn ploeggenoten op kop van het peloton rijden. Arne wist dat het aan hem was om door te rijden, alleen dan maakte hij nog kans op een podiumplaats. Daardoor werd ik in een zetel naar de sprint gebracht en was het een makkelijke zege. Ik kom dan wel als eerste over de streep, maar het was echt een teamprestatie. Deze keer win ik, maar in een andere koers werk ik weer voor de ploeg. We gunnen elkaar de zege, daardoor komen we tot zulke goede prestaties.’'