Competitiewedstrijden Eindhoven Kemphanen afgelast

Kemphanen zou aantreden tegen het tweede team van Smoke Eaters Geleen. Dat duel zal in ieder geval nog niet meetellen voor de competitie. Of er gespeeld wordt, is ook nog de vraag, maar dan zal het om een oefenduel gaan.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Eindhoven Kemphanen wel aan de eerste divisie begint. Bij de Nederlandse IJshockeybond is er letterlijk een streep gegaan door alle wedstrijden die gepland stonden voor het tweede ijshockeyniveau in Nederland.