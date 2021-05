Corona haalt hap uit carrière Helmondse squashster Milou van der Heijden: ‘Je vraagt jezelf soms af of je niet moet stoppen’

Ook de Professional Squash Association (PSA) heeft het moeilijk in deze coronatijd. Nauwelijks toernooien, en het prijzengeld is verminderd. Topspeelster Milou van der Heijden (30) ontving na haar zege in Hamburg 225 euro. Bruto. Toch zou ze in haar profcarrière tussen een en twee miljoen dollar verdiend hebben, meldt de website trendcelebnow.com.

,,Was dat maar waar”, zegt de voormalig nummer 29 van de wereld. ,,Er klopt niks van.” De site vermeldt eveneens dat haar kledingmaat XXL is, en dat ze schoenmaat 44 heeft. “Dat zegt genoeg over die site”, vervolgt Van der Heijden. ,,Ik ben 1.60 meter en weeg 59 kilo.”

De vijfvoudig nationaal kampioene kon voor corona leven van haar sport. Van het prijzengeld en het lesgeven in Squash Time, het Eindhovense squashcentrum van haar ouders. En normaliter speelt ze tegen betaling competitie in Frankrijk en Duitsland. ,,Maar het is zeker geen vetpot”, aldus Van der Heijden. ,,Het meest dat ik ooit in een toernooi heb verdiend, is 2300 dollar. Anderhalf jaar geleden, WK in Egypte. Als je voor het grote geld gaat, moet je niet gaan squashen.”

Quote Als je 28, 29 bent, zit je fysiek aan je top. Maar squash is ook een mentaal spel. En naarmate je ouder wordt, kun je beter omgaan met druk Milou van der Heijden

34ste op wereldranglijst

Van der Heijden werd in 2007 prof. Ze staat 34ste op de wereldranglijst. Won tot nu toe negen PSA-toernooien. Twee keer was ze de beste in een zogeheten 10.000 euro-toernooi. Maart 2019 in Frankrijk, januari 2020 in Finland. Opvallend, dat de squashster haar beste resultaten vrij recentelijk behaalde.

,,Nou”, zegt ze, “dat is eigenlijk niet zo gek. Als je 28, 29 bent, zit je fysiek aan je top. Maar squash is ook een mentaal spel. En naarmate je ouder wordt, kun je beter omgaan met druk. Je kunt ook steeds meer putten uit je eigen ervaringen. Dat viel bij mij in 2018 allemaal op zijn plek. Het ging hartstikke goed. Ineens komt corona om de hoek kijken. Je speelt geen toernooien meer. Ik had het idee dat het beste nog moest komen. Het virus besliste anders, haalde een grote hap uit mijn carrière. Nogal zuur.”

Stoppen?

De nummer een van Nederland richt zich op het WK, dat komende zomer plaatsvindt in het Amerikaanse Chicago. Hoe staat ze er voor? ,,Weet ik niet”, zegt Van der Heijden. ,,In de coronavrije tijd kon ik me ongeveer vijftien weekeinden per jaar meten met de vrouwen van mijn niveau. Het is dus lastig te zeggen waar ik nu sta. Ben je beter geworden ten opzichte van je concurrenten? Of juist minder? Kun je überhaupt nog mee op het hoogste niveau? Je vraagt jezelf soms af of je niet moet stoppen. Ik heb niet de intentie om helemaal af te glijden. Wanneer ik buiten de top 50 raak, ga ik serieus nadenken over mijn carrière. Maar dat is nog niet aan de orde.”