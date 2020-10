Corona strooit zand in de Dakar-raderen, geen Team De Rooy

Eindhoven­se marathon start dit jaar bij je eigen voordeur

9 oktober EINDHOVEN - Tienduizenden mensen op een kluitje, dat zit er vanwege corona even niet in. Zoals bij veel evenementen ging er in juli al een dikke streep door de Marathon van Eindhoven. Balen voor al die hardlopers die ieder jaar uitkijken naar het evenement maar de organisatie van de marathon biedt ze zondag wel een serieus alternatief.