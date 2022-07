Crosstalent Lotte van Drunen (14) laat 66 jongens achter zich in Lommel: ‘Dit is ongelooflijk mooi’

,,Dit is natuurlijk ongelofelijk mooi", vertelt Van Drunen met een grote glimlach op haar gezicht nadat ze als tiende is geëindigd op de loodzware baan in Lommel. ,,Ik had een goede start en daarna was het volhouden. Mannen hebben natuurlijk iets meer kracht, maar wat mij betreft, hoeft dat niet uit te maken: we hebben dezelfde motor en dezelfde techniek", zegt ze strijdbaar.