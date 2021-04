Curling suf en saai? Welnee! ‘Het is echt een atletische sport’

Wordt curling eigenlijk ook in Nederland op hoog niveau beoefend? Zeker! Bij minimaal een zesde plaats op het WK mogen zelfs de tickets naar de Winterspelen van 2022 in China geboekt worden. Is het jeu de boules op ijs dus zomaar even gooien en vegen? „Natuurlijk is dat ontzettend leuk, maar er is meer nodig om op een WK te staan”, stelt Van Dorp.