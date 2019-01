Dakar Rally blijft spannend na koninginnenrit, De Rooy moet etappezege inleveren

Gerard de Rooy kreeg laat op de maandagavond (Peruaanse tijd) te horen dat hij toch niet de zesde etappe van zondag had gewonnen. Nadat duidelijk was geworden dat Siarhei Viazovich een meetpunt had genegeerd, riep organisator ASO De Rooy tot dagwinnaar uit. Ook dat werd echter weer overruled en Dmitry Sotnikov werd met terugwerkende kracht op één gezet. De Rus had daarmee na etappe zes ook de leiding in handen, die hij maandag weer verspeelde aan Kamaz-teamgenoot Eduard Nikolaev. Het betekende dat De Rooy, deze Dakar dus alleen winnaar van etappe zeven, voorafgaand aan de Super Ica nog bijna drie kwartier achter de nummer twee stond.