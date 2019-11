Dakar Rally rijdt nieuwe wereld binnen: ‘Saoedi-Arabië is een land met een rijke historie’

Eerselnaar Erik van Loon rijdt deze zaterdag op Landgoed Duynenwater een thuiswedstrijd tijdens de Preproloog. Hij wint voor de zesde keer bij de auto’s, waarmee hij recordhouder is. Saoedi-Arabië, waar in januari voor het eerst de Dakar Rally gereden wordt, is onbekend terrein voor de rallyveteraan. ,,Ik ben al vaak in het Midden-Oosten geweest. Heb rally’s gereden in Dubai, Qatar, vijf keer Abu Dhabi. In Saoedi-Arabië was jarenlang een wedstrijd van de FIA, de internatonale autosportfederatie. Totdat de FIA gelijke rechten invoerde voor mannen en vrouwen. Destijds mochten vrouwen in Saoedi-Arabië nog geen autorijden’’, weet Van Loon.