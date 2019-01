Dakar Rally voorbij voor Michiel Becx uit Vessem

Vooraf had Becx wel verwacht dat ze technische problemen zouden krijgen. De MitJet is van oorsprong een Baja-auto die gebouwd worden voor rally’s van zo’n 500 kilometer. Het team is al enkele jaren bezig om die auto om te bouwen naar een Dakar-waardige buggy. ,,Dat gingen we dit jaar testen. Dus je weet dat er dingen kapot kunnen gaan. Gelukkig had de organisatie dit jaar de mogelijkheid om te herstarten in de tweede week wanneer je uitviel in de eerste. Op etappe vier ging het mis bij ons en moesten we opgeven, maar dat was ook het begin van twee dagen werk om de MitJet weer op te bouwen.”

Weer mis

Dat lukt, maar onderweg naar de start gaat het toch mis. ,,We moesten het een en ander doen aan de uitlaat en hadden specifieke onderdelen nodig. Die had niemand in het bivak, dus zijn we op zoek gegaan naar een lokale smid. Die heeft zijn best gedaan om alles weer op orde te krijgen, maar helaas was zijn werk niet genoeg om een nieuw gat in de uitlaat tegen te gaan. De schade die nu kan ontstaan is zo groot dat het absoluut geen zin heeft om door te rijden.”