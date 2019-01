Dakar zit er voor Michiel Becx al op: debutant strandt in bergvallei

Becx kon vevolgens verder tot de neutralisatie, maar daar bleek de motor een flinke tik te hebben gehad. ,,Het werd al donker, maar we gingen het toch proberen. We zagen al deelnemers terugkomen omdat het niet te doen was. Dat bleek ook, het was zo donker dat we echt niets zagen. Maar, we wilden niet opgeven dus we reden verder. Uiteindelijk raakten we in een greppel en reden daar lek. Daarna was het onmogelijk geworden, we besloten om op een berg in de vallei te overnachten. Daar hebben we eerst de auto klaar gemaakt om door te kunnen wanneer het licht werd, want we hadden een krom wiel en het bandenaflaatsysteem was afgebroken.”