Dakos gaat voor promotie, MKV klimt langzaam uit het dal

De wedstrijden tussen Dakos uit Someren en MKV uit Milheeze zijn vaak spannend tot het einde. Zondag was dat tot de rust ook het geval, maar in de tweede helft was Dakos duidelijk de betere ploeg: 18-10.

Aan het begin van de wedstrijd vonden beide ploegen de korf makkelijk. ,,Zowel Dakos als MKV begonnen scherp aan het duel”, zei Dakos-coach Arno Theunisse. ,,Daarna sloegen we een klein gaatje van maximaal twee treffers verschil. Alleen kregen we daarna moeite met scoren. We deden alles goed, alleen ons afrondingspercentage was te laag.”

Desondanks ging Dakos met een 9-7 voorsprong de rust in. ,,We hadden er vier of vijf meer moeten maken”, vond Theunisse. In de tweede helft sloeg Dakos, voor wie Annet Rietjens vijf keer scoorde, toe nadat Pleun Linders en Else van de Kruijs erin waren gekomen. Linders haar eerste twee schoten leverde twee doelpunten op. Vanaf toen liep Dakos weg van MKV.

Na rust bergafwaarts

Dat zag ook MKV-speelster Demi van den Bosch. ,,In de eerste helft speelden we heel fel en goed, maar na rust ging het bergafwaarts. Door de nederlaag en de zege van KVC sluit MKV de eerste seizoenshelft van het veldseizoen af als laatste. ,,Sinds de competitie vorig seizoen vanwege corona stil kwam te liggen loopt het bij ons minder lekker. Iedereen wil graag, maar we vinden elkaar moeilijker.”

Ondanks de nederlaag blijft Van den Bosch positief. ,,Aan het begin van het seizoen pakten we een aantal punten, maar daarna kwamen we in een dal terecht. Tegen ODIO liep het heel de wedstrijd niet. De laatste twee wedstrijden gaat het delen van de wedstrijd alweer beter. We klimmen langzaam uit het dal. Onze eerste helft was goed met mooie aanvallen en we verdedigden stabiel. Dat is positief.”

Dakos sluit de eerste seizoenshelft als tweede. ,,Er had misschien nog iets meer ingezeten, maar ik ben hier tevreden mee”, vertelde Theunisse. ,,We hebben een goede uitgangspositie voor de tweede seizoenshelft. Een eerste plek is lastig, maar promotie moet haalbaar zijn. Daarvoor moeten we bij de beste twee eindigen. Al gaan we ons eerst opmaken voor het zaalseizoen.”