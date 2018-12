Dankzij assistent Van den Heuvel zien Belgische hockeyers kansen

Op het balkon gelegen aan de Brusselse Grote Markt wer­den de Belgische hockey­mannen gehuldigd voor een uitzinnige menigte. En waar was Michel van den Heuvel, de Nederlandse assistent-trainer van de wereldkampioen? Van den Heuvel zat op de bank thuis in Eindhoven met een kaakontsteking. Ach, de hockeytrainer is er ook de man niet naar om dansend op een bordes te staan. ,,Meteen na het toernooi hebben we het feest gevierd met achttien spelers en de staf. Dan is er muziek, wat flessen Corona en veel garnalen. Niks kan die intimiteit overtreffen. Dat is wat sport zo mooi maakt.’’