Danny van Trijp krijgt na droomdebuut opvallende betaalverzoeken: ‘Ze hebben geld verloren door mij’

Darter Danny van Trijp verrast iedereen behalve zichzelf met WK-debuut

Darter Danny van Trijp ziet vandaag zijn droom in vervulling gaan. De 25-jarige darter uit Etten-Leur staat voor het eerst in zijn leven op het WK Darts, het grootste toernooi van het jaar. ,,Ik kijk tussen mijn werk door wat naar het darts, en maandag sta ik er zelf. Dat is wel bijzonder.”

19 december