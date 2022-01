Darter Alexander Merkx houdt goed gevoel over aan Q School, ondanks mislopen felbegeerde tourcard

Alexander Merkx kijkt met een goed gevoel terug op de Q School. Hoewel de darter uit Hapert er niet in slaagde om een tourcard te bemachtigen, overheerst de tevredenheid toch. ,,Dit was juist een heel goed meetpunt voor mezelf.”

Merkx zat een week lang in het Duitse Niedernhausen. Daar werd de Q School gehouden voor darters die een gooi willen doen richting een tourcard, waarmee ze de eerste stappen als professioneel darter kunnen zetten. Een week lang zat Merkx ‘opgesloten’ in een hotel. Door corona mocht hij (en alle andere darters) niet buiten de muren komen van het gebouw.

Mentaal zwaar

,,Daardoor is het mentaal wel een zware week geweest", geeft Merkx toe. ,,Als je snel uitgeschakeld was op een dag, dan moest je de rest van de dag wat voor jezelf doen op de hotelkamer. Ik was bewust alleen naar Duitsland gegaan omdat ik alle focus op het darten wilde hebben. Dat is gelukt, maar die uren alleen waren niet makkelijk.”

Tijdens de eerste drie dagen moest Merkx zich nog zien te plaatsen voor de finalefase van de Q School. En dat ging de 27-jarige Merkx vrij eenvoudig af. ,,Dat gaf me ook een goed gevoel voor de eindfase", zegt hij. Realistisch is en was Merkx wel. ,,Ik heb vooraf natuurlijk gedroomd over het winnen van een tourcard, maar zoiets doe je niet ‘eventjes’. Voor mij was dit een heel mooie gelegenheid om te kijken waar ik sta en wel niveau ik kan halen. En daar ben ik heel tevreden over.”

Constanter

Tevreden en blij is hij ook met zijn prestaties. Merkx haalde één keer tijdens de finalefase de laatste 32, waarmee hij op die dag de best presterende Brabander was. ,,Ik heb niet altijd even veel geluk gehad met de loting, maar heb goede gemiddeldes en leuke partijen gegooid. Ik weet nu dat ik het gemiddeld zeker aan kan, ik moet alleen nog constanter worden. Maar ik ben echt met een goed gevoel thuisgekomen.”

Hoe het komende dartsjaar er uit gaat zien, weet Merkx nog niet. ,,Natuurlijk moet je in je achterhoofd ook rekening houden met corona. Hopelijk kunnen we weer meer toernooien gaan gooien.” Merkx mag meedoen aan de zogeheten Challenge Tour van de PDC, waar darters die aan de Q School hebben meegedaan het tegen elkaar opnemen.

Plannen voor komend jaar

,,Ik ga zeker wel een paar van die toernooien gooien, maar niet alles", zegt hij. ,,Ik wil namelijk ook bij de WDF (andere dartsbond) toernooien gaan gooien en kijken of ik me kan plaatsen voor Lakeside (WK bij de WDF). Voor mij is het belangrijk om dit jaar veel te gooien en te werken aan mijn constantheid. Dan kan ik volgend jaar tijdens de Q School hopelijk wél een tourcard veroveren.”