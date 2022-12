‘De Beul van de Bosporus’ is het uithangbord van een Eindhovense boksschool en hoopt op de Nederlandse titel

EINDHOVEN - De bijnaam van Mustafa Sarialtun (19) luidt: de Beul van de Bosporus. Met dank aan bokstrainer Eric van den Heuvel, het uithangbord van de Eindhovense boksschool The Golden Gloves. Hij zegt over pupil Sarialtun, dat-ie ‘onbeschoft hard’ slaat. Sarialtuns finale op het Zuid-Nederlands kampioenschap vindt later plaats. Zijn opponent kwam afgelopen zondag niet opdagen.

Hij bokst sinds zijn veertiende. En dat begon in Lelystad, waar Sarialtun woonde. ,,Grappig”, zegt de student fysiotherapie. ,,Het was rond het eerste gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Mijn vrienden en ik vonden kickboksen geweldig. Ik wilde zelfs gaan kickboksen. Mijn vader stak er een stokje voor. Hij is een echte boksliefhebber, heeft niks met kickboksen. Ben toen op boksen gegaan. Gelukkig maar, want ik werd meteen verliefd op deze sport. Waarom? Man tegen man, snelheid, techniek, tactiek, discipline.”

De bokser ‘vergeet’ één ding op te noemen: de knock-out. Sarialtun kickt er stiekem op. Hij beschikt dan ook over een vernietigende rechtse directe. ,,Vijf wedstrijden gebokst”, zegt de superzwaargewicht met Turkse roots. ,,Drie keer gewonnen op k.o. en twee keer verloren op punten. Eric zegt dat ik technisch nog veel moet leren. Hij heeft groot gelijk. Ik wilde alleen rammen, de tegenstander zo snel mogelijk vloeren. Op een gegeven moment besef je dat het draait om het winnen. Als die knock-out er komt, is dat mooi. Blijft-ie uit, dan moet je gewoon op punten kunnen winnen. Heb er vertrouwen in. Ik krijg hier in Eindhoven ongelofelijk veel aandacht van de trainers. Dat vindt elke bokser fijn.”

Heimwee

Sarialtun kwam in juni 2021 naar Eindhoven. Hij was een jaar in Istanboel geweest. Bij familie. ,,Een fijne ervaring”, aldus de bokser. ,,Andere cultuur, andere mensen leren kennen, maar na verloop van tijd begon ik Nederland te missen. Ja, heimwee. Ik ben er geboren en getogen. Eenmaal terug, verhuisden mijn ouders met mijn drie zussen naar België. Ik bleef in Nederland. Voor de studie en voor het boksen. Ik heb me meteen aangemeld bij The Golden Gloves.”

De 19-jarige meet 1.91 meter, en hij weegt 99 kilo. Hij mocht een half jaar na zijn entree in Eindhoven wedstrijden boksen. Probleem: tegenstanders van hetzelfde postuur liggen niet voor het oprapen. ,,En als je er zo eentje vindt”, zegt Sarialtun met een lach. ,,Dan komt-ie niet opdagen.” Zijn medefinalist op het Zuid-Nederlands kampioenschap liet verstek gaan door een blessure. De partij wordt waarschijnlijk deze maand alsnog gebokst. De winnaar gaat over van de startersklasse naar Elite-B. ,,Daarna Elite-A”, zegt Sarialtun. ,,En daarna Nederlands kampioen worden. Ik wil een goede maatschappelijke loopbaan én een dito bokscarrière. Het belangrijkste? Dat ik gelukkig ben.”