De Brabantse Tess van Dinteren is weer Nederlands kampioene padel: ‘Het niveau schiet echt omhoog’

Gefeliciteerd. Jullie wonnen in de finale in drie sets van Steffie Weterings en Gabriella van der Willige. Zwaarbevochten?

,,Ja, het was heel pittig. De wedstrijd was een flink gevecht met veel lange rally’s. We zijn heel erg blij dat we uiteindelijk hebben gewonnen. Van tevoren wisten we dat die finale heel spannend zou worden. Het zijn gewoon goede tegenstanders en mijn eigen voorbereiding was niet ideaal.”