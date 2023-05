De Brabantse voetballer die met vele supporters in de regen danste na groots kampioensfeest in Duitsland: 'Het was legendarisch’

Korfbal­clash tussen de twee beste ploegen van het dameskorf­bal, spanning en sensatie verwacht

In de finale van het dameskorfbal staan Rosolo uit Reusel en Be Quick uit Nuland zaterdagavond tegenover elkaar in De Maasport in Den Bosch. Coaches Roland Dost (Rosolo) en Diederik Klaassen (Be Quick) blikken vooruit op de apotheose van het zaalseizoen. Saillante details: Klaassen heeft een verleden bij Rosolo en Dost stapt na dit seizoen over naar ‘zijn club’ Be Quick.