De carrière van de ongeneeslijk zieke Robbie Hageman in vogelvlucht

Pas 10 jaar oud is Robbie Hageman als hij kiest voor een opmerkelijke overstap. Het manneke neemt afscheid van het voetbal en gaat thaiboksen bij All-Fit Gym in Eindhoven, waar de broers Ali en Suleyman Gunyar zich over hem ontfermen. ,,Ik wilde in eerste instantie mijn zelfverdediging ontwikkelen, maar ik bleek talent te hebben voor boksen. Vanaf dat moment wil ik de absolute top bereiken”, zou Hageman vijf jaar later in deze krant laten optekenen. Meedoen aan het prestigieuze K1-kampioenschap in Japan is op dat moment zijn grote doel. ,,Dat zou een geweldige eer zijn.”



Op 16-jarige leeftijd komt dat doel een stapje dichterbij. Als relatief onbekende K1-vechter wordt Hageman geselecteerd voor het talententoernooi K1 Young in Japan. Onder toeziend oog van 40.000 toeschouwers verliest hij van Kawabe Hiroya. ,,Maar het was een keimooie ervaring. Ik heb begrepen dat ik een goede indruk heb achtergelaten.” In de daaropvolgende maanden maakt Hageman indruk met zeges op de K1-gala's in Duitsland en Thailand.

Volledig scherm Robbie Hageman (links) op 16-jarige leeftijd met de Bredase coach Cor Hemmers.

Profbokser

Succes is er ook in Nederland, waar de 20-jarige Hageman zich in Wijchen tot nationaal kampioen thaiboksen kroont (-70 kilo). Hageman, dan uitkomend voor team Golden Glory Helmond, trekt zijn vorm door en wint in zijn eigen stad voor de zevende keer op rij een partij in de A-klasse. Nadat hij voor het eerst ook Europees kampioen is geworden, volgt in januari 2013 in Heerlen zijn debuut als profbokser. Ook dat gaat Hageman goed af: in de eerste ronde laat hij Ridouan Boukassa alle hoeken van de ring zien. ,,Maar het is een heel ander spelletje. Veel technischer.”

Quote Soms haalt hij het in zijn hoofd om 's nachts te trainen. Dan belt hij op en dan pak ik de bus of de taxi naar de sport­school. Robbie Hageman Datzelfde jaar grijpt Hageman opnieuw de Europese titel thaiboksen. Het blijkt uiteindelijk de opmaat naar de wereldtitel, die Hageman in 2014 op 22-jarige leeftijd wint bij de bond Enfusion. Zijn ster is rijzende en daar krijgt ook MMA-vechter Conor McGregor lucht van. De markante Ier vraagt Hageman hem te helpen bij de voorbereiding op zijn UFC-gevecht in de VS. Die samenwerking bevalt zo goed, dat McGregor de in Nuenen geboren Eindhovenaar vaker benadert. ,,Soms haalt hij het in zijn hoofd om ‘s nachts te trainen. Dan belt hij op en dan pak ik de bus of de taxi naar de sportschool. Als hij belt, dan sta ik er”, zegt Hageman, die inmiddels een flinke, trouwe supportersschare heeft opgebouwd.



Kort daarvoor heeft The Rabbit enigszins impulsief zijn afscheid als thaibokser aangekondigd. Hij wil een eigen vechtsportschool voor zakenlui beginnen. Na een verloren kickbokswedstrijd in China tegen Davit Kiria van Team Holzken, blijft het even stil rondom Hageman. Hij besluit bovendien om de A1 World Combat Cup van de broers Gunyar te laten schieten vanwege een pijnlijke teen. ,,Ik ben niet van het afzeggen, maar stel dat ik door die blessure zou verliezen? In mijn eigen stad. Een slechte zaak voor mij. Maar ook niet eerlijk tegenover mijn fans. Ik móest dit toernooi overslaan. Later in 2017 volgt nieuw succes. In het Duitse Meppen legt de dan 26-jarige Hageman beslag op de wereldtitel thaiboksen in de Italiaanse Kombat League (-75 kilo).

Volledig scherm Vader Theo Hageman met Robbie Hageman (rechts) in 2014. © Jurriaan Balke

Glory

Een jaar later wordt Hageman gevraagd voor Glory, de grootste kickboksbond, waar hij in juli 2018 een contract tekent. Het gaat hard met de Eindhovenaar, die in september nota bene in de Johan Cruijff Arena debuteert. Door de vele klappen tegen zijn hoofd is zijn geheugen inmiddels licht aangetast. ,,Als je vraagt wat ik gisteren heb gegeten, moet ik lang nadenken. Mijn moeder wil al langer dat ik stop”, zegt hij eerlijk. PSV-supporter Hageman wint in Amsterdam zijn wedstrijd tegen Aziz Kallah op punten en ziet zo zijn gedroomde scenario uitkomen. ,,Het was alles of niks en het is alles geworden.”

Quote Als je vraagt wat ik gisteren heb gegeten, moet ik lang nadenken. Robbie Hageman Kort voor de jaarwisseling verliest Hageman op Glory 62 voor het eerst in 2,5 jaar een wedstrijd. ,,Ben ik toch een keer KO (knock-out, red.) gegaan. Dat heb ik nu altijd al eens mee willen maken”, grapte The Rabbit na afloop. Voor Hageman was het zijn debuut in de zwaardere gewichtsklasse weltergewicht. ,,Het is misschien beter voor me om in mijn oude klasse te blijven vechten. Ik heb nu al weer zin om mezelf te bewijzen, na zo lang niet meer te hebben verloren. Ik heb ook weer wat recht te zetten.”

Positief

Die kans gaat Hageman niet meer krijgen. Na een succesvolle carrière werd woensdag bekend dat de goedlachse Eindhovenaar zijn loopbaan per direct moet beëindigen. Onlangs werd bekend dat de Eindhovenaar een tumor in zijn hoofd heeft, dat gezwel wordt binnen enkele weken verwijderd. ,,Het is helaas niet mogelijk om het helemaal te verwijderen. Het gezwel zal in de toekomst altijd weer aangroeien”, schrijft vader Theo Hageman op Facebook. Volgens zijn vader staat Hageman, ook nu hij te horen kreeg dat hij definitief moet stoppen, er positief in. ‘Jullie kennen Robbie, ook nu vertelt hij alles met een lach. Ik ben trots op hem.’