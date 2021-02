De kwajongen die uit Oranje werd 'geflikkerd' na bezoekje aan Eiffeltoren gaf topclub kleur

Deze week in 1991... De tien intense jaren van een voormalig topsquash­ter: van een ‘dramatisch’ wereldre­cord tot medaillere­gen

31 januari In een hoogtijperiode van het Nederlandse squash vierde Hugoline van Hoorn (51) haar grootste triomfen op de baan. De Eindhovense wordt vooral herinnerd door haar vier Nederlandse titels en acht (!) EK-medailles. En soms nog aan dat ene record in het Guinness Book of Records...