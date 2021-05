De motorcrossers mogen weer! Hoe staan Herlings en co ervoor?

Jeffrey Herlings

Na twee seizoenen vol blessures wil Herlings in 2021 dat hij niet alleen de snelste, maar ook de beste crosser is. De viervoudig wereldkampioen rijdt in mei pas zijn eerste wedstrijd. ,,Eerder had geen zin, toen wisten we niet wanneer het seizoen begon”, zo vertelde hij. Komend weekend racet hij voor het eerst in acht maanden weer tijdens een wedstrijd van het Brits kampioenschap in Lyng. ,,Ik heb de baan alleen op online video’s gezien. Het ziet er zanderig uit, dus dat is altijd goed!”