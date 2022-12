De Nederlandse vrouwen blijven maar domineren op de cross, nog meer dan ooit

Yara Kastelijn uit Neerkant is voor even terug in de cross: ‘Maar ik kies weer voor de weg’

Tussen twee Spaanse trainingskampen door pakte Yara Kastelijn zaterdag de Exact Cross van Essen mee. De 25-jarige oud-Europees veldritkampioene uit Neerkant kwam achter winnares Aniek van Alphen en de Belgische Alicia Franck als derde over de streep. Wat zijn dit seizoen haar verdere plannen in de cross? Want Essen was pas de vierde wedstrijd die ze reed in het veld.

12 december