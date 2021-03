De ‘postergirl’ van de meerkamp heeft haar lijf weer onder controle

Coronacri­sis deed Jan van Lierop beseffen dat hij geen superheld is, maar toch komt hij er sterker uit

14 februari Jan van Lierop (21) is sinds kort terug in het Topsportprogramma pool. De coronaperiode heeft hem tijd gegeven om eens goed na te denken over het leven en over zijn doelen. Conclusie:Het Deurnese talent wil nog steeds de hemel bestormen.