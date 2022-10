De vloek van Oranje-Rood in topduels? ‘Dat is absoluut geen ding bij ons’

Ondanks valpartij tankt Guus van den Eijnden uit Gemert vertrouwen met achtste plaats in Tabor

Ook de junioren (17-18 jaar) kwamen bij de wereldbekerveldrit in het Tsjechische Tabor in actie. Guus van den Eijnden uit Gemert behaalde in deze wedstrijd een achtste plek. ,,Jammer dat ik in de vierde ronde ten val kwam, waardoor ik de aansluiting met een groepje dat om de tweede plek reed miste”, aldus Van den Eijnden. ,,Maar ik ben tevreden met deze achtste plek. Dit geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.”

23 oktober