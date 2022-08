Demi van den Wildenberg: twee studies, een bijbaan en na een blessure toch op de EK

Sprintster Demi van den Wildenberg, winnares van het brons bij de NK indoor over 60 meter, had zin in het outdoorseizoen. De 22-jarige Helmondse mocht in Birmingham haar debuut maken in de prestigieuze Diamond League. Een hamstringblessure voorkwam dat ze het estafettestokje kon doorgeven. ,,De eerste keer dat ik bij de senioren voor Nederland mocht lopen”, verzucht Van den Wildenberg. ,,Ik voelde me op dat moment heel erg rot en schuldig naar het team toe.”