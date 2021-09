Deniz Mollen is terug op het oude nest: ‘De geur van het Eindhovense ijs voelt als thuiskomen’

Een-tweetjeEindhoven Kemphanen start zaterdagavond met een duel met Tilburg Trappers (het toekomst-team van de Tilburgers) aan de eerste divisie ijshockey. De ploeg heeft een flinke make-over gekregen en zag in Deniz Mollen (28) één van de beste goalies van Nederland terugkeren op het oude nest. Na anderhalf jaar zonder wedstrijd kan Mollen niet wachten om terug te keren in ‘één van de mooiste ijshallen van Nederland.’

Je hebt al een tijd niet meer kunnen keepen, hoe voelt het nu om weer te starten?

Ja het is al meer dan anderhalf jaar geleden voor me en ik heb het echt gemist. Ik moet ook zeggen dat ik de geur van de Eindhovense ijsbaan, waar ik al vanaf mijn jeugd speel, uit duizenden herken. Dat voelt echt weer als thuiskomen.

Je hebt niet stilgezeten, zo konden we je in het datingprogramma Love Island in actie zien.

Dat klopt ja! Ik heb zelf altijd voor de sport geleefd en nooit veel uit kunnen gaan en dat soort dingen. Dus toen corona kwam was dat wel moeilijk voor mij. Toen stelde een vriend dit aan me voor en ik werd uitgekozen om mee te doen. Het was wel een superervaring, maar de definitieve liefde heb ik er nog niet kunnen vinden.

We kunnen er niet omheen: in feite is dit een stap terug, waarom heb je die stap zo gemaakt?

Mijn oude club in Nijmegen raakte zijn licentie kwijt. Daarna heb ik in eerste instantie wel rondgekeken en hier en daar een beetje gepraat, maar ben er niet uitgekomen. Ik werk nu ook in Eindhoven en dat valt goed te combineren. Veel mensen om me heen reageerden wel een beetje negatief: waarom vertrekt één van de beste keepers van Nederland naar de eerste divisie? Maar juist daarom heb ik mezelf wat persoonlijke doelstellingen opgelegd. Het is ook niet per se een definitief vertrek, dus ik wil wel laten zien welk niveau ik heb.

Voelt het qua team ook als een stap terug?

Ik moet zeggen dat het me heel erg meegevallen is. Ik denk dat we een groep hebben die zo in de BeNe League mee zou kunnen doen. Misschien niet voor de prijzen, maar we zouden zeker niet voor gek staan. We hebben ook veel jonge spelers die je al heel snel ziet groeien. Mijn rol is daarin ook anders geworden: ik ben nu wat ouder en heb gezien wat je er echt voor kan doen. Die laatste stapjes zetten. Daar kan ik de jonge spelers nu ook mee helpen.

Wat verwacht je van komend seizoen?

We moeten zeker meedoen om de prijzen, maar de eerste divisie is ook gewoon een hele sterke competitie. We weten dat Amsterdam en Breda bijvoorbeeld goede teams hebben, maar moeten de rest ook niet onderschatten.

Eindhoven Kemphanen treedt zaterdag 19.00 uur aan tegen Tilburg Trappers-2 in IJssportcentrum Eindhoven. De eerste wedstrijd van het seizoen is gratis toegankelijk gemaakt om het publiek terug te verwelkomen bij de wedstrijden.