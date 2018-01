Derde Dakar-dagzege voor trucker Van Genugten uit Eersel

Aanvaller Tugberk Yildirim terug bij Geldrop: 'Zou geweldig zijn om kampioen te worden'

18 januari Aanvaller Tugberk Yildirim (29) sluit in februari aan bij de selectie van eersteklasser Geldrop. Yildirim keert daarmee terug bij de club, waar hij tussen 2006 en 2011 en in het seizoen 2012-2013 al twee periodes actief was.