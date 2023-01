Deurnese Aniek Nouwen verlengt bij Chelsea en gaat op huurbasis naar AC Milan

Nouwen maakte in 2021 de overstap van PSV naar Chelsea. In haar eerste seizoen bij de Londense topclub won ze de Engelse landstitel en de FA Cup . Dit seizoen kon ze op minder speelminuten rekenen onder trainster Emma Hayes. Desondanks tekende Nouwen met een jaar bij tot medio 2023 en gaat ze nu een half jaar ervaring opdoen in Italië.

AC Milan stapte pas in 2018 in het vrouwenvoetbal, maar pompt er wel gelijk veel geld in. Zo kwam deze zomer de Zweedse topper Kosovare Asllani over van Real Madrid. Aanvoerster Valentina Bergamaschi en keepster Laura Giuliani zijn bekende Italiaanse namen in de selectie. Bij de nummer vijf van de Serie A spelen met Chanté Dompig en reservekeepster Selena Babb nog twee Nederlandse voetbalsters.