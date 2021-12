Deze Brabantse toptriatleet kreeg corona en had plots een longinhoud van een tachtigjarige: ‘Ik sliep soms achttien uur per dag’

Staps maakte in 2020 de overstap de overstap naar Trihalis in Tiel, dat een jaar eerder naar de eredivisie promoveerde. Het was een opvallende keuze van de triatleet uit Tilburg, die in 2018 Nederlands kampioen offroad werd en zich sindsdien serieuzer - minder merken, meer trainen - met zijn sport bezighield.



,,Ik was door meerdere clubs benaderd om voor hen uit te komen in de eredivisie, maar bij Trihalis had ik het beste gevoel.”