Deze Brabantse waterskiër stroomt over van liefde voor de sport: ‘Andere jongens gingen naar de friettent, bij mij ging alles naar waterskiën’

Met zijn eigen gespaarde centjes startte hij op zijn veertiende al met het waterskiën. Deze maand deed hij in Florida mee aan het WK. Freek School (31) stroomt over van de liefde voor de sport en heeft een duidelijk doel voor ogen: elke jaar beter worden én het EK naar zijn geliefde Rooye Plas halen.

Rond zijn twaalfde raakte hij gefascineerd door de sport. School zat in het publiek bij het NK waterskiën op de Rooye Plas, in het Handel waar hij geboren en getogen is. ,,Dat wilde ik ook. Van mijn ouders mocht ik het een keer proberen, daarna zouden we wel verder kijken. Uiteindelijk ben ik twee jaar later echt begonnen. Het geld dat ik bij mijn bijbaantje verdiende legde ik bij mijn ouders bij. Waar andere jongens van die leeftijd naar de friettent gaan met hun centen, ging bij mij alles naar het waterskiën.’’

Het waterskiën lag hem meteen goed. Hij was dan ook bloedfanatiek; na een jaar van oefening stond School al op zijn eerste NK. ,,Ik begon dan wel pas op mijn veertiende, toch was ik meteen extreem fanatiek. Elk jaar ging ik weer wat mensen voorbij. Zo kwam ik steeds dichter bij de top. Ondertussen ben ik Nederlands Kampioen Waterski. Dan hebben al die jaren trainen toch z’n vruchten afgeworpen.’’

Quote Je moest nu een wereldre­cord behalen om in de top drie te belanden. Dat laat wel zien hoe hoog het niveau was Freek School

Boot stuk

Deze maand stond School op het WK in Florida. De voorbereidingen daarvoor begonnen twee jaar terug. Ondanks zijn fanatisme heeft hij flink wat tegenslagen moeten verwerken. ,,Normaal gesproken ga ik elk jaar naar Florida om te trainen. Dat kon door corona niet. Ook waren ze bezig met het verder uitgraven van de Rooye Plas, waardoor ik niet kon trainen. Tussendoor komen en gaan de blessures, wat ook niet meewerkt. Toen ik eindelijk weer kon trainen, ging de boot stuk. Zo gingen er weer wat van mijn trainingstijd af. Uiteindelijk heeft het Olympisch Comité kunnen regelen dat ik drie weken voor het WK al naar Florida kon. In die tijd heb ik veel kunnen trainen.’’

Volledig scherm Freek School uit Handel in actie op het WK freestyle waterskiën bij het onderdeel tricks. Hij maakt een flip. © Glossy Finish

Ondanks de vele tegenslagen stond School te popelen om naar het WK te gaan. Die tijd heeft hij dan ook als geweldig ervaren. ,,De openingsceremonie alleen al was super. Voorgaande jaren waren de WK’s op slechtere locaties waar het water veel invloed had. Het mooie van dit WK is dat het werd gehouden op een van de beste waterski-plekken ter wereld. Dan ben je extra gemotiveerd. Je moest nu een wereldrecord behalen om in de top drie te belanden. Dat laat wel zien hoe hoog het niveau was.’’

Duidelijk doel

De waterskiër heeft aan alle drie de onderdelen deelgenomen; slalom, springen en trucs. Uiteindelijk is hij eenentwintigste geworden. School is vanwege zijn slechte voorbereiding blij met het resultaat. Voor de aankomende jaren heeft hij een duidelijk doel voor ogen: beter blijven worden én het EK naar de Rooye Plas halen. ,,Het liefst ben ik de hele dag op het water. Dit was ook zeker niet mijn laatste wedstrijd. Tot mijn vijfendertigste zal ik aan alle drie de onderdelen meedoen. Tot die tijd doe ik alles om zo goed mogelijk te worden. En om het EK naar de Rooye Plas te halen. Dat gaat er op een gegeven moment komen, dat weet ik zeker.’’