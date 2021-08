Deze Helmonder won de wereldtitel hockey met Oranje. Zijn beloning? Een etentje

,,Nee”, zegt Zweerts (76) gedecideerd. ,,Dat klopt niet.” Het gaat over de strafballenserie in de halve finale tegen Duitsland, dat destijds nog West-Duitsland heette. Internetencyclopedie Wikipedia vermeldt dat Zweerts in deze wedstrijd de vierde strafpush benutte. ,,Ik baalde er juist van, dat Ab (coach Van Grimbergen, red.) mij niet aanwees tegen de Duitsers. Was er verbolgen over. Ik zat in een flow. Maar uiteindelijk heb je het te accepteren.”