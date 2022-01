Deze piepjonge Brabander werkt in Amerika hard aan zijn honkbaldroom: ‘Het is zwaar, maar ook goed voor me’

Hendrikx buigt het hoofd voor Nys in Azencross

Mees Hendrikx heeft in Loenhout een volgende podiumplek toegevoegd aan zijn erelijst. De 21-jarige veldrijder uit Valkenswaard kwam na een duel met Thibau Nys als tweede over de streep in de beloftenwedstrijd van de Azencross. ,,Ik had echt een heel sterk gevoel in de benen, maar toen Thibau een gaatje pakte in de laatste ronde, kreeg ik het niet meer dicht”, zo vatte Hendrikx de finale van de cross samen.

30 december