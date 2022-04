Deze tennissende Eindhovenaar (18) slaat zijn racket niet meer kapot: ‘Boos op de baan, op die manier verpest je het’

ELTV’s tennispark mag gezien worden. Misschien ook weer niet door Jan en alleman, want het park ligt verscholen tussen bomen en struiken in de chique wijk Koudenhoven. In ieder geval is het er deze zondag aangenaam verpozen. Groen, zonnetje, 18 graden, tennis in de eerste klasse van de voorjaarscompetitie. Bart Wolvius verliest zijn gemengd dubbel omdat teamgenote Mandy Wagemaker moet opgeven door een enkelblessure. Wolvius speelt een mannendubbel samen met Mees Röttgering. Het koppel verliest: 7-6, 6-2. Eindscore na de singles en dubbels: 6-2 voor ELTV.

Wolvius traint sinds zijn tiende bij tennisschool Amjoy in Veldhoven. En hij heeft een privétrainer. Dat zie je steeds meer, jonge gasten van de tennisacademies die er een privétrainer op nahouden. Wolvius leert aan het Sint-Joriscollege. ‘Het Joris’ is een LOOT-school, oftewel een Topsport Talentschool. De tennisser doet er over een paar weken eindexamen vwo. Hij rondde vorig jaar al vijf vakken af. ,,De combinatie school en sport is goed te doen”, zegt-ie. ,,Helemaal door die spreiding. Dat helpt echt. Je kunt daardoor meer trainen en meer wedstrijden spelen.”

Heethoofd

Hij gaat in de herfst naar Amerika. Naar Marist College in Poughkeepsie in de staat New York. ,,Studeren en tennissen”, zegt Wolvius nadrukkelijk. ,,Niet andersom. Veel tennissers pakken er een makkelijke studie bij. Want ze richten zich op een carrière als tennisprof. Ik wil ook prof worden, maar ik vind de studie belangrijker dan het sportgedeelte. Ik ga daar wiskunde studeren. Heb al gesproken met de tenniscoach van Marist. Het klikte meteen.” Wolvius heeft een beurs gekregen. Hij gaat het eerste jaar op de campus van Marist wonen. ,,Om te wennen”, zegt-ie. ,,Ik verhuis daarna naar een plekje buiten de campus. Dat is goedkoper. Ja, heel vreemd. Verbaasde ik me ook over.”

Wolvius was vroeger een heethoofd. ,,Snel geïrriteerd en boos op de baan. Rackets kapotslaan. Maar op die manier verpest je het. Een tennisser ziet het graag, dat de speler aan de andere kant van het net de controle verliest. Hoe ik dat heb opgelost? Op mijn 15de ben ik wat minder gaan trainen. En wat vrijer gaan denken en spelen. En naarmate je ouder wordt, besef je meer en meer waarmee je bezig bent. De druk is afgenomen. Voorheen móest ik winnen. Nu eis ik maar één ding van mezelf: volledige inzet.”

ELTV gaat na twee competitieronden aan de leiding in de eerste klasse. De openingswedstrijd werd een ruime week terug met 8-0 gewonnen. Wat is dit jaar het doel? ,,Het kampioenschap”, antwoordt Wolvius zonder omhaal van woorden.