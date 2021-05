Dirk Bellemakers overwint zijn enige Giro als ‘één lange ijspegel van 1.96’

Je kunt Dirk Bellemakers (37 nu) als professioneel wielrenner een laatbloeier noemen. ,,Ik moest het ook niet van mijn talent hebben”, vult hij het plaatje verder in. De lange coureur uit Luyksgestel was tussen 2008 en 2012 vijf jaar lang het hardwerkende duizend-dingen-doekje bij de kleinere Belgische formatie Landbouwkrediet. Bellemakers combineerde in die tijd zelfs zijn profcarrière met een hbo-opleiding. ,,Want als je geen Michael Boogerd bent, moet er toch iets naast hebben.”