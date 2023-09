Dit is de man die Mathieu van der Poel een olympisch ticket bezorgde

Met video Oppermach­ti­ge Harrie Lavreysen pakt in Glasgow vijfde wereldti­tel sprint op rij

Harrie Lavreysen is opnieuw wereldkampioen op de sprint. In Glasgow was de 26-jarige Nederlander in de finale te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago, die eerder in het toernooi Jeffrey Hoogland uitschakelde. Het is de vijfde wereldtitel op rij voor de alleenheerser Lavreysen.