Dit keer ging de haas er in Eindhoven net niet met de zege vandoor

Routiniers houden Helmondse honkbal­club Mulo overeind: ‘Ik ga door tot ik omval’

Met vijf spelers in de leeftijd van 46 tot 52 jaar heeft Mulo Honkbal uit Helmond ongetwijfeld een van de meest ‘ervaren’ teams in de regio. Dat ze nog in het eerste spelen is noodzaak, want aanwas vanuit de jeugd blijft uit. Clubliefde en passie houdt hen overeind.

26 september