Dochtertje van hardloper Ben Souwen uit Hapert overleed eind vorig jaar: ‘De sleutel van het leven zat ’m voor Julie in een knuffel’

Een-tweetjeHij zit midden in het rouwproces. Zijn dochter Julie overleed nog geen jaar geleden. Hardlopen helpt Ben Souwen (33) bij het verwerken van zijn verlies. De Hapertenaar staat zondag aan de start van de Molenvencross in Helmond.

Kun je iets over Julie vertellen?

,,Ze werd in 2019 geboren. Toen Julie drie maanden was, bleek er iets mis te zijn met haar. Epileptische aanvallen, de voorbode van een zeer ernstige meervoudige beperking. Er zouden zich meer problemen gaan ontwikkelen, zoals een nierprobleem.”

Wat voor een meisje was Julie?

,,Ze had aan heel weinig genoeg. Aan de nabijheid van Maaike (vriendin van Souwen en moeder van Julie, red.) en van mij. De sleutel van het leven zat ’m voor Julie in een knuffel. Dat heeft me aan het denken gezet. Man, dacht ik, je bent gezegend. Dat je gezond door het leven gaat, is absoluut niet vanzelfsprekend. Op 3 december overleed Julie, twee weken ervoor hadden we haar tweede verjaardag gevierd.”

Ben jij in de afgelopen jaren erg veranderd?

,,Ik ben totaal veranderd. Een cliché, maar je leert te relativeren en te genieten van de kleinste dingen. Maaike en ik hebben onze dochter fulltime intensief verzorgd. Dat heeft onze band nog hechter gemaakt. Sportief gezien veranderde er ook iets. Ik heb vanwege Julie tweeënhalf jaar niet meegedaan aan wedstrijden. Voorheen betekende hardlopen voor mij: presteren. Tegenwoordig is hardlopen: ga naar buiten, en probeer je hoofd leeg te maken.”

Tijdens de afgelopen halve marathon van Eindhoven werd je op een gegeven moment duizelig. Je moest ook uitstappen. Wat was er aan de hand?

,,Ik stak in een geweldige vorm, wilde mijn persoonlijk record van 1.09.56 uur verbeteren. Was ook op weg naar een dik pr, ergens hoog in de 1.08, laag in de 1.09. Mijn benen liepen ook niet vol. Ik voelde me hartstikke sterk. Maar na 19 kilometer werd het zwart voor mijn ogen. Ben naar de sportarts geweest. Er kwam niks uit het onderzoek. Een samenloop van omstandigheden, denk ik. Het was vrij warm, en ik had misschien wat onder de leden. Een virus of zo. Pr gemist, vroeger zou me dat geïrriteerd hebben. Nu niet. Jammer, proberen we het een volgende keer gewoon nog eens.”

Wat verwacht je van de lange cross (over 9220 meter) in Helmond uit de Limbra Crosscompetitie?

,,Dat ik lekker hardloop. En dat mijn hoofd weer wat schoner wordt. Ik dacht even terug dat het klaar was. Ik sta ervan te kijken dat ik weer op hoog niveau hardloop. Ben mentaal sterker geworden. En randzaken deren me niet meer. Fijn voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving. Dat heb ik te danken aan Julie.”