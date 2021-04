Doek valt alsnog voor basketbalcompetities

Alleen de eredivisie bij de mannen en vrouwen gaan nog door bij het basketbal. Voor alle overige clubs is het seizoen over. Dat heeft de basketbalbond (de NBB) deze week besloten. Vier weken geleden was al bekend dat tachtig procent van alle teams in het zuiden geen competitie meer wilde spelen.

De bond wilde lange tijd hoe dan ook basketbal aan blijven bieden, om spelers en scheidsrechters ervaring op te laten doen en coaches en arbiters hun praktijkexamens af te laten leggen. Nu de binnensportaccommodaties tot minstens 20 april gesloten blijven vanwege de coronamaatregelen, valt alsnog het doek. ,,We hebben moeten concluderen dat het niet reëel is om het ‘raamwerk’ van de reeds geplande competitiewedstrijden nog in stand te houden, nu er totaal geen perspectief is op versoepelingen op korte termijn”, licht de bond toe in een bericht aan haar leden.

401 van 498 teams al teruggetrokken

In totaal hadden in de eerste week van maart al 55 verenigingen in de afdeling Zuid (bestaande uit vooral teams uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) één of meerdere ploegen teruggetrokken. Het gaat om 401 van de 498 teams. Dat mocht van de NBB tot 1 maart kosteloos. Normaal worden voor het niet meer deelnemen boetes berekend.

Onder hen Almonte uit Eindhoven, The Black Eagles uit Rosmalen en Blauw-Wit uit Roosendaal. Eastwood Tigers uit Oosterhout wilde nog wél doorgaan. De bond bekijkt nog of ze haar leden een zomercompetitie of clinics aan kan bieden om het seizoen toch met basketbal af te kunnen sluiten.