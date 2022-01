De dokter raadt het hem af, maar ondanks een hamstringblessure gaat Janko Franjic in een alles of niets poging proberen om de viermansbob naar Peking te duwen. Met het risico dat hij zelf nog verder geblesseerd raakt en de Spelen helemaal moet missen.

Op de natuurbaan van Sankt Moritz krijgt de Nederlandse viermansbob zondag een allerlaatste kans om zich te plaatsen voor de Winterspelen in Peking. De lat ligt hoog. De door Ivo de Bruin gestuurde slee moet in het mondaine Zwitserse skioord immers in de top-8 eindigden. Zo niet, dan kan het fluiten naar een olympisch startbewijs.

Het is iets waar Janko Franjic niet aan moet denken. De 27-jarige Bredanaar staat vanwege een hamstringblessure al twee maanden aan de kant. Ondertussen is het vriend en vijand wel duidelijk dat het zonder hem een bijna onmogelijk opgave wordt om Peking nog te halen. De oudste van de Franjic’ broers wordt gezien als het 95 kilo zware en 1.88 grote powerhouse van de equipe. Met hem werd in de eerste world cup een elfde plek bereikt. Daarna raakte hij geblesseerd en liet de ploeg het steeds liggen in de start.

Traagste starttijd

De laatste twee manches in Winterberg bijvoorbeeld noteerde Nederland nota bene de traagste starttijd van het hele deelnemersveld. Dankzij goed stuurmanswerk en een supersnelle NewCold-bob, klom het team dan nog wel op naar een plek in de top-15. Iedereen is er daarom van overtuigd dat het ‘met een betere start in Sankt Moritz dus moet kunnen lukken.’

Op de Zwitserse baan is de start immers van minder groot belang. En dus trekt Janko Franjic er zondag zijn dappere schoenen aan. ,,Ik heb me met team al proberen te kwalificeren voor de Spelen van 2018. Als het nu weer niet lukt, dan weet ik niet hoe mijn leven er over vier jaar uitziet en zijn alle opofferingen, alles wat ik heb geïnvesteerd, en alle tijd die ik hier in heb gestoken voor niks geweest. Dus wil ik het zondag proberen. Ondanks het negatieve advies van de dokter en de fysio. En in het besef dat als het zondag lukt, de kans bestaat dat ik niet meekan naar Peking omdat de blessure door deze actie ook kan verergeren. Ik riskeer wat dat betreft alles.”

Gok

Omdat Franjic voelt dat herstel van zijn hamstringblessure beter gaat dan hij had gedacht, wil hij de gok toch wagen. ,,Ze wilden me echter niet zomaar in de slee zetten”, laat de Bredanaar weten. Afgelopen vrijdag moest hij in Winterberg met een vliegende dertig-meter duwtest (binnen een sprint van 60 meter) bewijzen dat hij fysiek al weer een world-cup-wedstrijd aankan. ,,Ik moest 3.10 seconden lopen. Ik klokte 2.96. Super goed dus.”

En dus staat hij zondag linksvoor klaar om de slee een oplawaai te geven richting Peking. Samen met stuurman Ivo de Bruin, zijn ‘broertje’ Jelen Franjic (rechtsvoor) en Dennis Veenker (vierde man). Daardoor zijn Stephan Huis in ‘t Veld (Bergen op Zoom) en Joost Dumas (Eindhoven) verwezen naar de reservebank.

Ivo de Bruin heeft er alvast het volste vertrouwen in. ,,Qua sturen zitten we vaak in de top-6. Met Janko hebben we de sterkste en snelste duwer terug in de bob.” Franjic helpt het hem hopen. ,,Ik hoor deze week vaak dat men het een dappere poging vindt om het team aan een startbewijs te helpen. Riskant is het zeker, maar dan heb ik wel mijn bijdrage kunnen leveren.”