Dominante Herlings deelt Duitse dreun uit

Rugbyclub Eindhoven verrast met bekerwinst

19:46 De rugbyers van RC Eindhoven hebben op spectaculaire wijze de Henri van Booven Beker van de derde en vierde klasse gewonnen. In de finale in het Nationaal Rugby Centrum in Amsterdam zorgde Thomas Beckton met een try in de laatste minuut voor de overwinning tegen AAC 2: 15-16.