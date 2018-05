Dominantie Herlings begint iconische vormen aan te nemen na zege in Letland

De dominantie van Jeffrey Herlings begint iconische vormen aan te nemen. Eenmaal op toeren is er geen houden aan. Ook negenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli moet bijna teneinde raad zijn na de 72e GP-zege van de 23-jarige Brabander, zondag in Letland.

De wedstrijd voor Kegums was er een met een speciaal tintje voor Cairoli. Voor de 222ste keer stond de Italiaan aan de start van een Grand Prix. Sinds jaar en dag is dat ook zijn startnummer. Herlings maakte zaterdag tijdens de tijdtraining en de kwalificatie al duidelijk dat hij dit weekeinde geen cadeautjes wilde uitdelen.

Achtervolgen

Op zondag reageerde Herlings tot 2 keer toe minder alert bij de start. Daardoor was hij gedwongen tot achtervolgen. Cairoli wist zich sneller te ontworstelen aan het gewoel in de eerste meters. In de 2e manche liep de achterstand van Herlings even op tot boven de 10 seconden, maar dat is voor de 23-jarige motorcrosser in deze vorm geen reden tot paniek.

Seconde voor seconde liep hij in, soms zelfs 3 seconden in 1 ronde. Op het moment dat Cairoli in de tang raakte tussen 2 achterblijvers, vond Herlings een gaatje naar de koppositie. Cairoli drong dit keer iets langer aan dan in de 1e heat, maar Herlings liet geen steken meer vallen en reed zelfs nog 6 seconden weg van de titelhouder.

,,Toen ik op een tweede plaats kwam te rijden, had Cairoli al een groot gat. Ik kon hem passeren en om hier beide manches te winnen voelt geweldig", reageerde Herlings. Hij keek al uit naar de volgende GP, in het Duitse Teutschenthal. Zijn voorsprong is intussen opgelopen tot 29 punten, meer dan er in 1 manche te verdienen zijn.

Glenn Coldenhoff, die in de 2e manche aan de leiding reed, finishte als 6e. De KTM-rijder uit Best vocht een prestigeduel uit met Jeremy van Horebeek, zijn rechtstreekse concurrent om de 6e plaats in de WK-stand. Coldenhoff won het op punten.

Pootjes 6e