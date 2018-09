Door blessures geplaagde Bogers kan zich eindelijk opmaken voor MXGP-debuut

Vrouwen van Oran­je-Rood mogen na eerste zege nog niet tevreden zijn

3 september De hockeyvrouwen van Oranje-Rood komen in hun openingswedstrijd van de hoofdklasse tegen Pinoké (3-0) nooit in de problemen. Eigenlijk is er in de zomer niet heel veel veranderd, vindt de Eindhovense aanvoerster Daphne van der Velden.