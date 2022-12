Drie Ceulemansen in een eredivisiewedstrijd driebanden, da’s een unicum

Na een seizoenshelft met zeer wisselende resultaten is Johan Roijers - speler en teamleider - best tevreden met de prestaties van Burgman Biljarts uit Bergeijk in de eredivisie driebanden. ,,We liggen goed op koers voor handhaving.”

Johan Roijers is de spil waar veel om draait bij de biljarters uit Bergeijk, die vorig seizoen promoveerden naar het hoogste niveau. ,,In de jaren dat ik hier zit, zijn we twee keer eerder naar de eredivisie gegaan. Maar ook beide keren weer meteen gedegradeerd. Nu is het anders.”

Quote We hadden de mogelijk­heid Anno de Kleine binnen te halen, een jongen met een heleboel ervaring Johan Roijers, driebander Burgmans Biljarts

Hoewel er geen grote zak met geld aanwezig is om wereldtoppers aan te trekken, zoals veel andere eredivisionisten wel doen, kreeg Burgman Biljarts dit seizoen wel versterking. ,,Er was een speler gestopt en we hadden de mogelijkheid om Anno de Kleine binnen te halen. Dat is natuurlijk een jongen met een heleboel ervaring, die we goed konden gebruiken.”

Korea

Wat ook meehelpt is dat kopman Eddy Leppens behoorlijk wat wedstrijden mee heeft kunnen doen tot dusverre. ,,Hij speelt competitie in Korea en moet geregeld langere periodes die kant op. Maar vandaag, in de elfde speelronde, doet Eddy al voor de zesde keer bij ons mee.”

Ceulemansen

Maar niet alles zat mee. Minder prettig was dat Bart Ceulemans door vervelende privé-omstandigheden een aantal wedstrijden moest missen. ,,Gelukkig is hij er weer bij sinds een paar weken. Daardoor denk ik dat we nu een unicum hebben met drie Ceulemansen in een eredivisie-clash. Bart speelt dus bij ons, zijn broer Peter en hun oom Kurt bij tegenstander Team Eekhoorn uit Oosterhout.”

85-jarige

Allemaal nazaten van de grote Raymond Ceulemans, die zelf niet aanwezig is deze zondagmiddag om te bekijken hoe zijn zoon en kleinzoons het ervan afbrengen in café De Gouden Leeuw. De 85-jarige moet namelijk zelf als invaller bij een ander eredivisieteam aan de bak.

Quote We hadden zelfs al een paar puntjes meer kunnen hebben Johan Roijers, driebander Burgmans Biljarts

,,We zijn nu precies op de helft van de competitie”, zegt Roijers. ,, Eind januari gaan we weer verder. Maar we liggen prima op koers voor ons doel: handhaving. Liefst rechtstreeks natuurlijk en anders - mochten we als tiende eindigen - via de play-offs. We hadden zelfs al een paar puntjes meer kunnen hebben. Bijvoorbeeld vorige week. Toen maakte een speler van Dekker Keukens in de nabeurt een serie van drie, waardoor we de wedstrijd in z'n geheel niet wonnen, maar gelijkspeelden.”

‘Hup den Onze’

Roijers vindt het mooi dat er bij thuiswedstrijden behoorlijk wat publiek komt kijken. ,,Veel mensen van onze supportersvereniging ‘Hup den Onze’. Die spelen op woensdagen een onderlinge competitie, waar ik zelf ook aan mee doe. Nee, de andere teamleden niet. Ik ben de enige die zelf ook in Bergeijk woont, dan is dat makkelijk hè. Of ik die competitie met twee vingers in m'n neus win? Haha. Nee, want er wordt met handicap gespeeld. Hoe hoger je moyenne is, hoe meer caramboles je moet maken. Ik geef af en toe wel wat uitleg over het spel als mensen daar behoefte aan hebben. Het gaat allemaal heel gemoedelijk.”

Geen verrassingen

Alledrie de Ceulemansen winnen hun partij deze middag en de wedstrijd eindigt in een 2-6 overwinning voor de bezoekers. ,,Jammer, er zat niet echt meer in”, aldus Roijers, die tevreden constateert dat zijn team als achtste de winterstop in gaat. ,,Geen gekke verrassingen van de onderste teams gelukkig. Prima.”

Volledig scherm Johan Roijers tijdens zijn partij die hij naar eigen zeggen kansloos verloor. © Juan Vrijdag / DCI Media