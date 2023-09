Drie keer goud voor Helmondse Demi Haerkens op EK paradressuur

Op het Europese kampioenschap paradressuur in het Duitse Riesenbeck was Haerkens met een wereldrecord-score bovendien de beste in de landenproef. Met EHL Daule N.O.P. reed de Helmondse vandaag in de Kür op Muziek naar een nieuw persoonlijke record van 82.07% om ook haar derde gouden EK-medaille in de wacht te slepen. Het zilver was er voor Sanne Voets uit Berghem.