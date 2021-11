Drie tegen drie als ideale tussenoplossing voor Yellow Sox uit Bakel

Wat te doen als zes speelsters een team willen vormen, maar ploeggenoten stoppen? Het was het probleem waar zes tieners van Yellow Sox afgelopen zomer tegenaan liepen. Ze zouden in het Onder 20-team spelen en een aantal zou ook meedoen met het eerste vrouwen seniorenteam. ,,Sommige speelsters van dames 1 kozen voor studie of werk, anderen gingen naar dames 2. Een paar meiden uit de Onder 20 wilden liever bij een andere club met hun leeftijdsgenoten spelen. Zodoende kwam er geen dames 1-team én geen Onder 20-team”, legt Julia Verhoeven (18) uit.

Sparen

Het bestuur wilde het zestal niet kwijt. De bond startte een drie-tegen-drie-competitie, die bestaat uit zes toernooidagen, buiten de 5x5-competitie om. ,,Moeten we dit wel doen, dachten we. Moeten we niet gewoon proberen mensen over te halen, want de club kwam er ineens mee”, zegt Verhoeven. ,,We namen alle informatie door en waren best snel enthousiast. We hebben nu meer tijd op zaterdag om te werken en te sparen. Daarnaast wil ik blijven bewegen en mijn contacten onderhouden. De 3x3 is een ideale oplossing. Als ik had gedacht: nou nou, moet dit nou, was ik nooit begonnen.”

Afgelopen zaterdag was in Almere de tweede toernooidag. De 3x3-ploeg bestaat uit zes speelsters. Elke keer komen er vier in actie. Loeka Geven, Daantje Cremers, Indra Scheerder en Puck Kuijpers waren nu aan de beurt, Marieke Cremers en Verhoeven waren uitgeroosterd. Zij speelden wel mee op 23 oktober, toen Yellow Sox gastheer was van de 3x3. Verhoeven keek na elke wedstrijd in Almere op haar telefoon naar de uitslag. Helaas gingen alle duels, net als in oktober, verloren. ,,We willen winnen, maar het is geen ramp om te verliezen, zolang we maar ons best doen”, zegt ze.

Het volgende toernooi is op 8 januari en vindt weer plaats in Bakel. Verhoeven en haar ploeggenoten kunnen niet wachten. Ondertussen zoeken ze naar versterking voor het nieuwe seizoen. De 5x5-competitie hebben ze niet uit hun hoofd gezet. ,,Yellow Sox is een topclub”, vindt Verhoeven. ,,Gezelligheid staat voorop. Iedereen is welkom. Het zou hartstikke leuk zijn om komend seizoen met een volledig team in de 5x5-competitie te spelen. Basketbalsters die nog twijfelen: wij denken graag in oplossingen.”