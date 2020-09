Drie zaalvoetballers FC Eindhoven in Oranje

Oranje is in voorbereiding op het EK 2022 wat in Nederland wordt gehouden. Nederland is vrijgesteld van kwalificatieduels en is automatisch geplaatst. Bij de Duitsers zit voormalig bondscoach van Nederland Marcel Loosveld op de bank. In Duitsland heeft de DFB grootse plannen met het zaalvoetbal. Volgend seizoen wordt de Futsal-Bundesliga ingevoerd, waarin tien teams uit heel Duitsland om de titel gaan strijden.